Российские войска подошли ближе к Юнаковке после освобождения Басовки под Сумами Спецоперация сегодня в 17:47 Фото - © Медиасток.рф

Солдаты ВС РФ после взятия под контроль Басовки в Сумской области практически полностью приблизились к Юнаковке. Оттуда передавались техника, боеприпасы и продовольствие боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.