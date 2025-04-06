Российские войска подошли ближе к Юнаковке после освобождения Басовки под Сумами
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Солдаты ВС РФ после взятия под контроль Басовки в Сумской области практически полностью приблизились к Юнаковке. Оттуда передавались техника, боеприпасы и продовольствие боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.
Российские солдаты продолжают движение в сторону трассы Юнаковки. Бойцы почти приблизились к ней.
Солдаты ВС РФ освободили Басовку 6 апреля.
Ранее сообщалось, что над селом Гуево в Курской области подняли флаг России.