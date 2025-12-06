сегодня в 12:19

Российские войска нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Украине

Российские войска в качестве ответа на террористические атаки Киева по гражданским объектам РФ ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины. Использовалось оружие большой дальность как воздушного, так и наземного базирования, дальнобойные беспилотники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Во время атак применялись, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Еще ударам подверглась портовая инфраструктура Украины.

Целей атаки удалось добиться. Объекты поражены.

Ранее сообщалось, что в Киевской области Украины была повреждена инфраструктура. Ночью там были слышны взрывы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.