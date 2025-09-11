сегодня в 13:45

За прошедшие сутки российская армия уничтожила многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства, которую использовали войска Украины. Кроме того, поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских военных и наемников в 147 районах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

Российская противовоздушная оборона (ПВО) также уничтожила 166 украинских дронов самолетного типа, три управляемые авиабомбы, дальнобойную управляемую ракету «Нептун» и четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS.

За минувшие сутки армия России взяла под полный контроль Сосновку Днепропетровской области. Населенный пункт освободили бойцы группировки войск «Восток».

Ранее российские солдаты установили огневой контроль над трассой Херсон — Николаев и над дорогой на Белозерку.

