Российские военные сломили сопротивление ВСУ у Олешни в Курской области
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Российские военнослужащие продолжают продвижение в Курской области, сломив сопротивление украинских сил у хутора Олешня, сообщает ТАСС.
«Наши бойцы сломили упорное сопротивление противника, продвинулись в районе хутора Олешня», — заявили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что бойцы Вооруженных сил РФ выбили противника из нескольких опорных пунктов.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие заблокировали остатки ВСУ в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза украинских боевиков в Курской области.