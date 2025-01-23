Российские военные прорываются к Днепропетровской области, заявили в ВСУ

«Страна»: ВС РФ под Покровском быстро продвигаются к Днепропетровской области

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил о быстрых темпах продвижения российских сил под Покровском (Красноармейском) в сторону Днепропетровской области. По его словам, в этом районе находятся большие поля и посадки, которые россияне «просто зачищают и перебегают», сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Российские войска наступают к населенному пункту Сергеевка. До Сергеевки, находящейся примерно в 3 километрах от границы с Днепропетровской областью, уже долетают российские FPV-дроны.

Ранее ВС РФ достигли очередного успеха, «перерезав» железную дорогу между Удачным и Котлиным, добавляет издание.

22 января российское Минобороны заявило о взятии под контроль Западного в Харьковской области. Населенный пункт освободили бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ.