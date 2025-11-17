сегодня в 18:03

Российские военные отвели дрон-камикадзе от мирного жителя в ДНР

Российский дрон совершал разведывательно-боевую деятельность в ДНР и обнаружил пешехода. Оператор отвел БПЛА в сторону от мирного жителя, сообщает пресс-служба Минобороны России .

Инцидент произошел в населенном пункте Гришино. Оператор FPV-дрона центра «Рубикон» выполнял разведывательно-боевой полет и наткнулся на мирного жителя. Он успешно отвел беспилотник от человека.

«Российские войска с мирным населением не воюют», — отметили в ведомстве.

Дрон-камикадзе находился в режиме «свободной охоты», но оператор увел его в сторону. В результате БПЛА облетел мирного жителя и продолжил свой полет.

Ранее ВС РФ освободили Двуречанское, Платоновку и Гай в зоне СВО. До этого они взяли под контроль Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожье.

