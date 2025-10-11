Российские средства ПВО уничтожили 5 дронов ВСУ в Башкортостане

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 5 украинских беспилотников в Республике Башкортостан. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Противник пытался нанести удары по объектам на территории региона в течение трех часов. Беспилотники сбили в промежутке с 09:00 до 12:00.

Прошедшей ночью российские средства ПВО ликвидировали 42 БПЛА ВСУ. Их уничтожили над шестью регионами РФ.

Ранее сообщалось, что обломки украинских беспилотников упали на три многоквартирных дома, детский сад и школу в Волгограде. Был ранен один человек.

