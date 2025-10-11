сегодня в 07:48

Российские средства ПВО сбили 42 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 42 украинских беспилотника над шестью регионами РФ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

19 беспилотников противника ликвидировали над Волгоградской областью. 15 БПЛА уничтожили над Ростовской.

Три беспилотника ВСУ сбили над Ульяновской областью. По два БПЛА ликвидировали в Воронежской и Республике Башкортостан.

Один беспилотник ВСУ сбили над Саратовской областью.

Ночью 11 октября обломки беспилотника упали на три многоквартирных дома, здание школы и детского сада в Волгоградской области. Ранения получил один человек.

