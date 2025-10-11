сегодня в 03:02

Обломки БПЛА рухнули на жилые дома, школу и детский сад в Волгограде

Обломки БПЛА рухнули на 3 многоквартирных дома, здание школы и детского сада в Волгоградской области. Пострадал один человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале .

Отмечается, что в результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в многоквартирнных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла.

Мужчина пенсионного возраста получил ранения осколками оконного стекла. Угрозы для его жизни нет, ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что ПВО отразила массовую атаку дронов в регионе. Из-за падения сбитого беспилотника произошло частичное разрушение здания котельной, а также пожары.

