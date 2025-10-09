ПВО отразила массовую атаку дронов в Волгоградской области.

сегодня в 03:17

Топливный объект загорелся в Волгоградской области после атаки ВСУ

После падения фрагментов беспилотника произошло частичное разрушение здания котельной в Котовском районе и возникли пожары на предприятиях топливно-энергетической отрасли, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.