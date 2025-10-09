ПВО отразила массовую атаку дронов в Волгоградской области.
Топливный объект загорелся в Волгоградской области после атаки ВСУ
После падения фрагментов беспилотника произошло частичное разрушение здания котельной в Котовском районе и возникли пожары на предприятиях топливно-энергетической отрасли, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Согласно сообщению губернатора региона, размещенному в официальном Telegram-канале администрации, на сегодняшний момент подразделения пожарной охраны оперативно устраняют последствия инцидента, активно занимаясь ликвидацией очагов пожаров.