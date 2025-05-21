Российские средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников в среду утром

сегодня в 13:19

Наибольшее количество БПЛА — 30 — уничтожили над территорией Орловской области. Еще 3 дрона ПВО сбила над Рязанской областью.

Над территорией Курской области ликвидировано два украинских БПЛА. Также по одному дрону сбито над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Республикой Крым.

Все уничтоженные БПЛА были самолетного типа. Их сбили в период с 8:00 по 11:30 по московскому времени.

Также ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника с 4:00 до 8:00. А в ночь на среду было сбито 127 украинских беспилотников над РФ.