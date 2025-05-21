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Минобороны: ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника с 4 до 8 часов утра

С 04:00 до 08:00 в среду над тремя регионами России ликвидированы 32 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Беспилотники перехватили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

16 дронов уничтожили над Орловской областью, 10 — над Брянской областью и 6 — над Курской областью.

Кроме того, с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая отечественная ПВО сбила 127 украинских беспилотников над Россией.