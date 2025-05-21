Минобороны: ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника с 4 до 8 часов утра
С 04:00 до 08:00 в среду над тремя регионами России ликвидированы 32 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Беспилотники перехватили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
16 дронов уничтожили над Орловской областью, 10 — над Брянской областью и 6 — над Курской областью.
Кроме того, с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая отечественная ПВО сбила 127 украинских беспилотников над Россией.