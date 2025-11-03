Российские средства ПВО сбили 15 БПЛА ВСУ за 6 часов

сегодня в 18:54

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников с 12:00 до 18:00 3 ноября. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

12 беспилотников ВСУ уничтожили над Белгородской областью. Два БПЛА ликвидировали над Брянской.

Еще один украинский беспилотник сбили над Курской областью.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что 3 ноября под Белгородом перехватили два БПЛА ВСУ. Это произошло с 09:00 до 12:00.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.