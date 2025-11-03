сегодня в 13:34

Минобороны: над Белгородской областью перехвачены два дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Белгородскую область с помощью беспилотников. В первой половине дня 3 ноября над регионом перехватили два вражеских дрона, сообщили в Минобороны .

Представители киевского режима обстреливали Белгородскую область в период с 09:00 до 12:00 по московскому времени. За этот период дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника.

Противник пытался атаковать Белгородскую область дронами самолетного типа. На момент публикации заметки информации о пострадавших и каких-либо происшествиях не поступало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, каким атакам подвергся регион за последние сутки. По его данным, одна из мирных жительниц получила смертельные травмы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.