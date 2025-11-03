Гладков: ВСУ за сутки убили женщину и ранили еще девять человек под Белгородом

За последние сутки украинские военные провели масштабную атаку на Белгородскую область с использованием беспилотников. Всего было зафиксировано 126 атакующих дронов и 27 боеприпасов. Смертельные раны получила мирная жительница, еще девять человек получили травмы разной степени тяжести, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадали сразу несколько районов региона. В Белгородском районе от обстрелов получил ранения водитель грузового автомобиля марки «ГАЗель». Под удар попали жилые строения, церковь, автотранспорт и коммерческая недвижимость.

Борисовский район также оказался под ударом — беспилотники атаковали несколько сел и деревень, где были разрушены жилые дома.

В Валуйском округе большую часть вражеских дронов смогли перехватить и обезвредить.

Самые тяжелые последствия зафиксированы в хуторе Кургашки, где взорвался беспилотник. Погибла одна женщина, еще три человека ранены. Повреждения получили машины, жилые дома и другие объекты в нескольких населенных пунктах.

В результате массированных атак беспилотников пострадали жители нескольких населенных пунктов региона. Грайворонский округ подвергся наиболее интенсивному обстрелу — там зафиксировали 26 ударов дронов и 18 артиллерийских обстрелов. Две местные жительницы получили ранения. После атаки беспилотника-камикадзе несколько человек проходят амбулаторное лечение. Повреждения зданий зарегистрированы в самом Грайвороне, а также в селах Новостроевка-Первая и Мощеное.

«Еще один мирный житель получил баротравму при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Новостроевка-Первая. После оказания помощи лечение проходит амбулаторно. В Грайвороне повреждены одна квартира в МКД, частный дом, 3 надворные постройки и 4 машины, в селе Новостроевка-Первая — 3 автомобиля, гараж и частный дом, в селе Мощеное — домовладение и автомобиль», — рассказал Гладков.

На территории Волоконовского района четыре дрона нанесли удары по трем населенным пунктам — селам Борисовка, Коновалово и хутору Бочанка. Пострадали жилые дома и хозяйственные постройки граждан.

Краснояружский район также подвергся нападению беспилотников. Часть дронов была подавлена средствами ПВО, однако в селе Илек-Пеньковка зафиксированы разрушения.

В Шебекинском округе после атак дронов зарегистрированы пострадавшие среди населения и повреждения частной собственности. За медицинской помощью обратились несколько человек.

В общей сложности за сутки помощь медиков потребовалась девяти мирным жителям из разных населенных пунктов региона.

