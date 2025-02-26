Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение украинской армии в 139 районах проведения спецоперации. По врагу отработали авиация, ударные БПЛА и артиллерия, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Поражение нанесено инфраструктуре военных аэродромов, складам БПЛА, скоплениям живой силы и техники украинских боевиков.

Также российская армия практически взяла в кольцо около 2 тыс. военнослужащих ВСУ, которые засели в Судже Курской области. До полного окружения города бойцам ВС РФ осталось меньше 11 км.

Минувшей ночью над четырьмя российскими регионами, Азовским и Черным морями было сбито 128 дронов ВСУ. 83 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, 30 — над Крымом, восемь — над Азовским морем, пять — над Черным морем, по одному — над Брянской и Курской областями.