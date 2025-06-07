Российские разведчики перехватили новейший украинский FPV-дрон

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Разведчики группировки «Север» в Сумской области с помощью РЭБ перехватили новейший украинский FPV-дрон с интеллектуальной системой наведения, пишет РИА Новости .

Как сообщил офицер с позывным «Витязь», аппарат оснащен малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой дистанционного подрыва.

«Это качественно новый уровень техники противника», — отметил военный. Захваченный дрон уже направлен на изучение российскими специалистами. Операция проведена в глубоком тылу ВСУ, что подтверждает высокую эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны, это первый случай захвата столь совершенного образца украинского беспилотника. Технологии аппарата могут быть использованы для совершенствования российских аналогов.