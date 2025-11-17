Российские «Герани» разнесли танкер с СПГ в Одесской области

сегодня в 17:50

Mash: танкер с СПГ загорелся в украинском порту после атаки дронов

Три российских дрона «Герань» поразили танкер со сжиженным природным газом в украинском порту «Измаил» в Одесской области. Всего судно перевозило около 4 тыс. тонн СПГ, предположительно, американского происхождения, сообщает Mash .

По предварительным данным, танкер прибыл в украинский порт из Румынии. Речь идет о 125-метровом судне Orinda. Последние два дня оно стояло в Одесской области в ожидании отгрузки.

Ночью ВС РФ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры в Одесской области, используемые в интересах ВСУ. Также были поражены склады с БПЛА.

После атаки танкер Orinda загорелся. Житель румынского села Плауру опубликовал фото сгорания газа. В кадре виден столб огня над танкером и черный дым.

Ранее ВС РФ освободили Двуречанское, Платоновку и Гай в зоне СВО. До этого они взяли под контроль Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожье.

