сегодня в 05:21

Российские БПЛА взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ

Подразделения ударных БПЛА ВС РФ взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе населенного пункта Таврийское на запорожском направлении, сообщает РИА Новости .

Речь идет о подразделениях 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр».

«Уже полностью облюбовали трассу от Орехова на Таврийское и дальше», — рассказал командир отделения с позывным «Скат».

Ранее Армия России нанесла удары по критической инфраструктуре Украины. В Днепре блэкаут, а в Запорожской, Сумской и Черниговской областях наблюдаются перебои с электроснабжением.

