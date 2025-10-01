Армия России нанесла удары по критической инфраструктуре Украины. В Днепре блэкаут, а в Запорожской, Сумской и Черниговской областях наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщает SHOT .

Также украинские власти сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС после удара по энергетической инфраструктуре в Славутиче. В результате без электричества остался новый саркофаг над разрушенным четвертым блоком станции.

По свидетельствам очевидцев, сначала в небе над Днепром появились яркие вспышки, а затем город погрузился в темноту. В то же время, представители Днепровских электросетей утверждают, что никаких повреждений или замыканий зафиксировано не было.

Кроме того, без электричества остались Конотопский и Шосткинский районы в Сумской области. В Чернигове из-за отсутствия уличного освещения и почасового отключения электроэнергии, водоканал вынужден использовать генераторы.

