На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

Минэнерго Украины сообщило о блэкауте на Чернобыльской АЭС из-за повреждений на электроподстанции в Славутиче Киевской области.

По данным ведомства, из-за скачков напряжения без электроснабжения оказался новый конфайнмент — ключевой объект, изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС, который предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла 26 апреля 1986 года и считается одной из самых серьезных техногенных катастроф в истории. В результате взрыва четвертого реактора станции произошел выброс значительного количества радиоактивных материалов в атмосферу, что привело к загрязнению больших территорий, как на Украине, так и в соседних странах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.