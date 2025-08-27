Песков — о размещении Европой своих войск на Украине: негативно относимся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает любые дискуссии о потенциальном размещении европейских военных контингентов на территории Украины, сообщает «Царьград» .

«Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных — существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, расширение военной инфраструктуры НАТО и ее внедрение на территорию Украины стали ключевым фактором, спровоцировавшим текущий кризис в данном регионе.

Ранее Песков говорил, что работа между Россией и США по Украине должна вестись непублично.