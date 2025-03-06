Россия нанесла удар по «рассаднику французов» на Украине после заявлений Макрона

После резонансного обращения президента Франции Эммануэля Макрона ряд военных объектов на Украине был атакован российскими дронами и ракетами, сообщает «Царьград» .

В своем обращении к нации в ночь на четверг Макрон назвал Россию угрозой для Европы, а также заявил о ядерном щите и намерении наращивать военный бюджет.

Один из самых жестких ударов пришелся на Кривой Рог в Днепропетровской области — ракета «Искандер» атаковала гостиницу с иностранными военными. При этом оцепившие объект спецслужбы попытались выдать его за гражданский.

Так, в Сети появилось видео с «эвакуацией раненого» из разрушенного здания, которого несут «как мешок картошки», без носилок, указывается в материале. По одной из версий в комментариях, съемка постановочная, так как после прилета на «пострадавшем» не заметно ни пылинки, а также нет видимых признаков ранений.

По неподтвержденным данным, в гостинице находились французские военные, ранее этот «рассадник» уже был атакован.

«Судя по официальным кадрам от украинского МЧС, гостиница была уничтожена взрывом, остались фундамент и стены фасада», — говорится в сообщении.

Некоторые источники назвали этот прилет «жестким ответом Путина» на заявления Макрона о России.

«Пока Макрон объявлял войну России, но так и не смог, „Искандеры“ снова навестили учреждения в Кривом Роге», — отметил ветеран ЧВК «Вагнер» в своем канале Condottiero.

Массированный удар ВС России пришелся и по некоторым другим военным и энергетическим объектам на территории Украины, включая Одесскую область, добавляется в сообщении.