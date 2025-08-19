Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Киеву передали еще 1000 тел украинских солдат, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Украинская сторона передала России 19 тел российских военнослужащих.

В конце июля Москва предложила Киеву провести второй большой обмен пленными по 1200 человек с каждой стороны. Аналогичной договоренности Россия и Украина уже достигали в рамках второго раунда возобновившихся мирных переговоров 2 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске получил от российского коллеги Владимира Путина книгу с фотографией и петицией тысячи украинских военных, которых Киев отказывался забирать.