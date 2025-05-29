Россия атаковала Украину новым типом ударного БПЛА

Во время последней воздушной атаки по Украине российская армия применила новый тип ударного реактивного БПЛА «Дань-М», утверждает украинское издание «Униан» со ссылкой на специалиста по радиотехнологиям Сергея «Флэша» Бескрестнова. По словам последнего, изначально «Дань-М» якобы создавалась как реактивная мишень для тренировок ПВО, но российские специалисты переделали ее под ударный дрон.

В оригинальной модели, по словам украинского военного, аппарат покрашен в красный цвет. «Дань-М», примененная для удара по Украине, была с перекрашенным корпусом.

По данным украинской стороны, новый российский беспилотник может развивать скорость до 400-750 км/ч и находиться в воздухе на протяжении 25-40 минут. «Дань-М» также способна подниматься на высоту до 9 километров, утверждают журналисты.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки освободили Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР.

