Роспотребнадзор не заметил ухудшения радиационной обстановки на Курской АЭС

Изменений в гигиенических нормативах радиационной обстановки после возгорания и повреждения трансформатора Курской атомной электростанции после атаки БПЛА ВСУ не найдено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

После возгорания трансформатора на Курской АЭС Роспотребнадзор начал следить за радиационной обстановкой. За это отвечает лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.

Измерения проводят каждые два часа в контрольных точках в населенных пунктах, которые находятся максимально близко к КуАЭС. По итогам тестов превышений гигиенических нормативов не заметили.

Ночью российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА рядом с Курской АЭС. Его обломки упали на трансформатор собственных нужд. Произошло локальное возгорание, которое затем потушили. На фоне этого третий блок оказался разгружен на половину.