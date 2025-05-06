Росавиация расширила ограничения на авиаперелеты в Центральной России
Временно прекратили работу воздушные гавани Калуги, Волгограда и Саратова
К временной приостановке работы аэропортов Москвы добавились воздушные гавани Калуги, Волгограда и Саратова, сообщили в Росавиации.
Ночью во вторник ведены дополнительные ограничения на работу аэропортов Центральной России.
С 01:14 мск приостановлено авиасообщение в калужском аэропорту Грабцево. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении воздушных гаваней Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин).
В Московском авиаузле продолжают действовать ограничения во Внуково, Домодедово и Жуковском.
Ранее система ПВО сбила пять беспилотников на подлете к Москве. Обломки дронов упали на Каширское шоссе.