Росатом: БПЛА ВСУ атаковал здание работающего энергоблока №3 Смоленской АЭС

сегодня в 14:13

Украинский беспилотник в ночь на пятницу пытался атаковать здание функционирующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Однако его удалось нейтрализовать, сообщает РИА Новости .

Беспилотник подавили. Его перехватили 12 сентября в 03:52.

Ночью губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что ВСУ пытаются нанести удары БПЛА по региону. В нем начал действовать режим беспилотной опасности.

Минобороны сообщало, что за ночь российские средства ПВО уничтожили 221 беспилотник противника. Они были самолетного типа. 42 беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью. Рекорд по количеству отраженных БПЛА противника за ночь поставила Брянская область — там ликвидировали 85 дронов.