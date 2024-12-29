Рогов: паника царит в группировке ВСУ, окруженных в промзоне в Курахове Спецоперация сегодня в 17:59 Фото - © РИА Новости

Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, группировка украинцев в промзоне в Курахове попала в оперативное окружение ВС России. Об этом сообщает РИА Новости.

«В их рядах царит паника», — добавил Рогов. Он уточнил, что российские военные ведут обхват оккупированного украинцами города Курахово, его окружили с нескольких сторон. ВС РФ освободили порядка 90% территории город. Противника выбили из восточной, южной и центральной части Курахова. Ранее Рогов заявил, что ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахове. Россияне контролируют большую часть территории ТЭС.