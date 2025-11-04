Рядом с Димитровом и Родинским в ДНР создается огневой котел для ВСУ

Ситуация для украинских солдат рядом с населенными пунктами Димитров и Родинское в ДНР развивается худшим образом. Там создается огневой котел для противника, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного эксперта Андрей Марочко.

В Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР ситуация развивается для ВСУ не лучшим образом. На востоке находится Димитров (украинское название Мирноград). Российские войска, по данным Марочко, уже располагаются вдоль береговой линии реки Гришинка.

«Это как раз такой своеобразный форпост был там у украинских боевиков, и идет продвижение в южном направлении со стороны населенного пункта Родинское. По сути, сейчас огневой карман, или как называют — котел, уже практически смыкается», — рассказал военный эксперт в эфире радио kp.ru.

Солдатам ВС РФ осталось пройти около двух километров, чтобы полностью «захлопнуть» солдат противника рядом с Димитровым.

Ранее сообщалось, что рядом с Красноармейском (Покровском) в ДНР примерно девять тыс. боевиков ВСУ оказались в оперативном окружении. Российские солдаты рассекли гарнизон противника на изолированные группировки. Также они взяли под контроль стратегически важные объекты города.

