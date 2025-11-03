Около 9 тысяч украинских военных оказались в окружении под Красноармейском

В районе Красноармейска (Покровск) Донецкой Народной Республики около девяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в оперативное окружение.

Согласно сообщению«Российской газеты», российские войска в последние дни рассекли украинский гарнизон на изолированные группировки и установили контроль над стратегически важными объектами города.

Попытки ВСУ прорвать кольцо окружения фронтальными атаками на российские позиции лишь усугубили положение украинских подразделений.

Ситуация развивается на фоне заявления бывшего заместителя министра обороны Украины Виталия Дейнеги, который накануне призывал к немедленному выводу войск из Красноармейска и Мирнограда. Экс-чиновник также раскритиковал отчеты Генштаба ВСУ, заявив, что они «с каждым днем все больше состоят из лжи».