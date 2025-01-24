Рябков: конфликт на Украине нельзя решить за 100 дней без реализма Вашингтона

Украинский кризис невозможно разрешить за 100 дней, если в подходе США к данному вопросу не будет больше реализма, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС .

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. Издание считает, что «заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет сложной задачей».

Рябков отреагировал на эту публикацию. По его словам, сначала надо определить, на какой основе Вашингтон хочет добиться урегулирования украинского конфликта. Он считает, что это не получится сделать за 100 дней, если у США не будет в подходе больше реализма.

В ином случае, отметил Рябков, появится шанс на начало некого процесса по завершению конфликта. Однако его темпы замглавы МИД РФ также не может спрогнозировать.

Ранее в Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Трампом. Москва ждет сигналов от Вашингтона.