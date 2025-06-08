Reuters: Россия ответит Украине многоцелевым ударом

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В США допустили, что Москва ответит Киеву на теракты многоцелевым ударом

В Вашингтоне считают, что ответ России на террористическую атаку Украины по аэродромам 1 июня может быть асимметричным и многоцелевым. Такую гипотезу озвучило на своих страницах агентство Reuters, пишет ТАСС .

Какие именно цели может выбрать Москва, источник иностранного агентства не уточнил. Однако указал, что следует ожидать многоцелевого удара и асимметричного формата.

Украина совершила террористический удар по российским аэродромам 1 июня. Беспилотники атаковали воздушные гавани в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Среди военных и мирных жителей никто не пострадал. Было несколько возгораний авиатехники, но пламя быстро ликвидировали.

Позднее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Путин отметил во время диалога, что у Москвы нет иного выбора, как ответить Украине на преступные действия. Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее на Западе предположили, что Россия может ответить Украине, задействовав крылатые ракеты «Калибр».