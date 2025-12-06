Разрушения из-за падения обломков БПЛА зафиксированы в Воронежской области

сегодня в 10:11

Гусев: за ночь ВСУ обстреляли Воронежскую область с помощью 27 дронов

В течение прошлой ночи дежурные средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушном пространстве Воронежской области. Из-за атаки противника в регионе зафиксированы разрушения, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам Гусева, жертв среди населения удалось избежать. Однако падение обломков дронов вызвало разрушения в нескольких населенных пунктах.

В пределах городского округа обломки БПЛА повредили крышу автозаправочной станции, а также кровлю жилого дома в садоводческом некоммерческом товариществе.

В одном из районов зафиксированы повреждения остекления и фасада образовательного учреждения, фасада малоэтажного здания и окон частного дома, пострадали автомобиль и линия электропередач. В другом районе разрушения коснулись трех частных домовладений, двух хозяйственных построек и гаража с находящимся внутри транспортным средством.

На местах происшествий продолжают работу оперативные службы. Впоследствии будет проведена оценка нанесенного ущерба, и начнутся восстановительные мероприятия.

