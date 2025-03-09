Расчет дронов «Анвар» уничтожил технику ВСУ в Курской области
Расчет российских дронов подразделения «Анвар» уничтожает пехоту, укрепления и технику Вооруженных сил Украины в Судже в Курской области и на подходах к ней, сообщает РИА Новости.
Делаем все, чтобы поскорее освободить нашу землю», — рассказал военнослужащий с позывным «Фараон».
Отмечается, что поражение укреплений и точек запуска беспилотника «Анвар» осуществлял с помощью сброса противотанковых мин с дрона.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
Ранее сообщалось, что в результате действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области были освобождены населенные пункты Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица.