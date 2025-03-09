Расчет российских дронов подразделения «Анвар» уничтожает пехоту, укрепления и технику Вооруженных сил Украины в Судже в Курской области и на подходах к ней, сообщает РИА Новости .

Делаем все, чтобы поскорее освободить нашу землю», — рассказал военнослужащий с позывным «Фараон».

Отмечается, что поражение укреплений и точек запуска беспилотника «Анвар» осуществлял с помощью сброса противотанковых мин с дрона.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что в результате действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области были освобождены населенные пункты Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица.