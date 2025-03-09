ВС РФ освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В результате действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области были освобождены населенные пункты Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Ранее под контролем бойцов ВС РФ оказался населенный пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике.
А еще сегодня в Курской области российские войска выбили противника из села Лебедевка, а в Сумской области освободили хутор Новенькое.