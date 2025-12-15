сегодня в 11:43

Раненный при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке лев Нео идет на поправку

Раненный в результате атаки ВСУ Лев Нео из зоопарка в Запорожской области идет на поправку и уже начал есть мясо, сообщает ТАСС .

«Да, Нео ест. А раз ест, значит, поправляется», — заявил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, отвечая на вопрос о состоянии льва.

13 декабря украинские боевики нанесли удар двумя беспилотниками по Васильевскому зоопарку, где находились оставленные хозяевами животные. В результате атаки ВСУ лев выжил, но получил контузию.

В настоящее время поврежденные вражескими беспилотниками помещения зоопарка ремонтируют.

