Контуженный при ударе БПЛА ВСУ по зоопарку в Васильевке под Запорожьем лев выжил

Лев, который был контужен при атаке БПЛА ВСУ по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил. Он может ходить без помощи, рассказал РИА Новости хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко.

До этого он рассказал, что лев умер.

Пылышенко подчеркнул, что лев 13 декабря получил контузию из-за атаки БПЛА ВСУ по вольеру. Некоторое время он лежал, не подавая признаков жизни.

Однако 14 декабря лев пришел в себя. Он чувствует себя лучше и даже может ходить без помощи. Предпринимаются нужные меры для лечения животного. Поврежденные беспилотником помещения ремонтируют, отметил хозяин Васильевского зоопарка.

Вечером 13 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ атаковали двумя БПЛА учреждение. Территория Васильевского зоопарка была сильно повреждена.

