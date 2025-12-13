На Запорожье умер раненый при обстреле ВСУ лев
Фото - © Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
В Васильевке Запорожской области скончался лев, получивший ранения от взрывов украинских беспилотников, атаковавших местный зоопарк. Печальную новость сообщил глава Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, пишет ТАСС.
«Раненый лев умер», — сказал Пылышенко в ответ на вопрос о самочувствии животного после ранения.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Васильевский зоопарк подвергся атаке двух украинских дронов. В результате обстрела сильно пострадала территория реабилитационного центра: взрывной волной выбило окна, а также были частично разрушены вольеры, предназначенные для содержания тигров. Лев получил ранения от осколков.
Васильевский центр реабилитации животных, расположенный вблизи линии фронта в Запорожской области, является домом для более чем полусотни крупных хищников, среди которых медведи, львы, тигры и леопарды. Там также содержатся редчайшие лигры — помеси льва и тигрицы, различные виды обезьян, еноты, собаки и попугаи.
