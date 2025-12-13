На Запорожье умер раненый при обстреле ВСУ лев

В Васильевке Запорожской области скончался лев, получивший ранения от взрывов украинских беспилотников, атаковавших местный зоопарк. Печальную новость сообщил глава Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, пишет ТАСС .

«Раненый лев умер», — сказал Пылышенко в ответ на вопрос о самочувствии животного после ранения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Васильевский зоопарк подвергся атаке двух украинских дронов. В результате обстрела сильно пострадала территория реабилитационного центра: взрывной волной выбило окна, а также были частично разрушены вольеры, предназначенные для содержания тигров. Лев получил ранения от осколков.

Васильевский центр реабилитации животных, расположенный вблизи линии фронта в Запорожской области, является домом для более чем полусотни крупных хищников, среди которых медведи, львы, тигры и леопарды. Там также содержатся редчайшие лигры — помеси льва и тигрицы, различные виды обезьян, еноты, собаки и попугаи.

