Ранена женщина: дрон атаковал частный дом в Белгородской области

Дрон ударил по частному дому. Мирная жительница получила баротравму. Ее госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.

Пострадавшей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Далее она продолжит лечение амбулаторно. Также повреждены два частных домовладения — там посечены заборы.

Между тем с утра ВСУ атакуют Белгород. В городе в результате ударов БПЛА повреждены кровли МКД, частного дома и торгового объекта. Разворочены шесть легковушек.

Также дроны атаковали здание правительства Белгородской области. Там выбиты окна, поврежден фасад. В одном МКД в результате атаки БПЛА загорелся балкон одной из квартир, его потушили. У рядом стоящего МКД выбиты окна на нескольких этажах.

Украинские войска 14 августа проводят массированную атаку на Белгород с помощью дронов. Атаки начались еще утром, тогда пострадали 3 человека, одному из них оторвало ногу. Всего зу утро над городом сбили более 30 БПЛА.