ПВО сбила 20 беспилотников в Воронежской области

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Лес загорелся в Воронежской области после атаки дронов ВСУ

В Воронежской области уничтожено более 20 БПЛА над четырьмя муниципальными образованиями, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

«На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал глава региона.

Ранее во вторник ночью атаки БПЛА были зафиксированы в Ивановской, Ростовской и Тульской областях.

На местах падения обломков работают специалисты МЧС, военные и правоохранительные органы. Власти регионов обещают оперативно информировать население о развитии ситуации.