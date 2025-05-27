ПВО сбила 20 беспилотников в Воронежской области
Лес загорелся в Воронежской области после атаки дронов ВСУ
В Воронежской области уничтожено более 20 БПЛА над четырьмя муниципальными образованиями, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
«На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал глава региона.
Ранее во вторник ночью атаки БПЛА были зафиксированы в Ивановской, Ростовской и Тульской областях.
На местах падения обломков работают специалисты МЧС, военные и правоохранительные органы. Власти регионов обещают оперативно информировать население о развитии ситуации.