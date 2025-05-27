ПВО отразила атаку на Ивановскую область

сегодня в 06:22

В Ивановской области силы ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата, повреждена промышленная постройка, сообщили в региональном оперштабе.

Инцидент произошел в промышленной зоне Кинешмы, где были обнаружены обломки сбитого дрона.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждена хозяйственная постройка, используемая для хранения упаковочных материалов. На месте работают оперативные службы и специалисты

В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности в связи с угрозой новых атак БПЛА. Местные власти призывают жителей сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах.

Ранее ПВО сработала в Ростовской, Воронежской и Тульской областях.