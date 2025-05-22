ПВО сбила 2 украинских беспилотника в Домодедове

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Российская система ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Домодедове. Звуки взрывов также были слышны в районе Видного, сообщает Mash .

В некоторых местах на юге региона перекрыли выезды на МКАД.

Ранее ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Работа по ликвидации вражеских дронов продолжается.

Украинские беспилотники пытаются атаковать Московский регион еще с вечера 21 мая. Ранее в Сети опубликовали видео уничтожения БПЛА в Подмосковье.