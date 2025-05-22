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Военные сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Информации о разрушениях и наличии пострадавших не приводилось.

По данным властей, за 22 мая на подлете к Москве сбили более 30 беспилотников. Работа по уничтожению вражеских дронов продолжается.

Украинские беспилотники пытаются атаковать Московский регион еще с вечера 21 мая. Ранее в Сети опубликовали видео уничтожения БПЛА в Подмосковье.

Тем временем в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

