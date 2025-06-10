ПВО перехватила и уничтожила 102 беспилотника ВСУ за ночь над Россией

Их сбили с 21:50 9 июня до 05:50 10 июня с помощью дежурных средств ПВО.

46 аппаратов уничтожили над Брянской областью, 20 — над Белгородской областью, по 9 — над Воронежской областью и Крымом, по 4 — над Калужской областью и Татарстаном, 3 — над Московским регионом, по 2 — над Ленинградской, Орловской и Курской областями, 1 — над Смоленской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде из-за обломков сбитого БПЛА пострадал 8-летний мальчик. Он находится в больнице.