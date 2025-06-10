Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 76 украинских беспилотников

Вечером 9 июня силы ПВО в течение двух часов уничтожили над шестью регионами 76 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В частности, 46 беспилотников было уничтожено над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью и 9 — над Крымом.

Представители киевского режима в очередной раз с помощью дронов атакуют Брянскую область, в небе над областным центром слышны взрывы. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что работают дежурные средства ПВО, и попросил население не снимать и не выкладывать в интернет соответствующие ролики.