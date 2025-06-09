Не снимать ПВО: Богомаз обратился к жителям Брянской области во время атаки ВСУ

Представители киевского режима в очередной раз с помощью дронов атакуют Брянскую область, в небе над областным центром слышны взрывы. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что работают дежурные средства ПВО, и попросил население не снимать и не выкладывать в интернет соответствующие ролики.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Не снимать и не выкладывать работу ПВО!» — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор Брянской области попросил население региона соблюдать меры безопасности и не приближаться к незнакомым и подозрительным предметам. В случае обнаружения странной находки следует сообщить об этом по короткому номеру с мобильного телефона «112».

По данным SHOT, в небе над Брянском местные жители слышали минимум восемь взрывов. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.