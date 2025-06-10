В Белгороде после падения обломков беспилотника пострадал ребенок
В Белгороде из-за обломков сбитого беспилотника пострадал восьмилетний мальчик, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В этот момент ребенок был с бабушкой. Пожилая женщина смогла самостоятельно привезти внука в больницу.
У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас он проходит обследование в детской областной клинической больнице.
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