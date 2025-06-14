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ПВО перехватила 66 украинских беспилотников в России за ночь

Минувшей ночью над российскими регионами и Азовским морем сбили 66 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Это произошло с 20 часов 13 июня до 7 часов 14 июня. Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

30 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Азовским морем, 10 — над Белгородской областью, восемь — над Ставропольским краем, шесть — над Крымом, один — над Самарской областью.

Также в ночь на 12 июня над регионами РФ уничтожили 125 беспилотников противника. Большинство БПЛА (70) сбили над Крымом.