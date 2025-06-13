Над Россией сбили 125 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 12 июня российские средства ПВО сбили и перехватили 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

70 БПЛА было ликвидировано над Республикой Крым, 15 — над Орловской областью. Еще по 11 дронов сбили над территориями Курской и Саратовской областей.

Девять дронов были уничтожены в небе над Белгородской областью, семь — над акваторией Черного моря. Также по одному беспилотнику сбили над Брянской и Воронежской областями.

БПЛА были ликвидированы в период с 21:45 12 июня по 05:25 13 июня.

Ранее украинский БПЛА со взрывчаткой вынесло на берег в Турции. Его нашли отдыхающие на пляже Узункум в Стамбуле.